Салехард, 19 января, 2022, 03:27 — ИА Регнум. В Крещение Господне на Ямале ожидается снег и метель. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Cap.ru Крещение

В ночь на 19 января прогнозируется — 13… — 18 °C, в западных районах — 23…-28°C, днём — 10… — 15 °C по западным районам — 19,-24°C. Порывы ветра до 17 м/с.

С ночи 20 января синоптики обещают в регионе — 20… — 25 °C, в западных районах до — 33 °C, днём — 18… — 23 °C. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

В пятницу 21 января в ЯНАО ночью ожидается — 21… — 26 °C, днём — 10… — 15 °C, небольшой снег.