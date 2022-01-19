Минск, 19 января, 2022, 03:23 — ИА Регнум. »В Белоруссии решительно осуждают атаку беспилотников в Абу-Даби, жертвами которой стали мирные граждане. Выражаем соболезнования близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — сказано в опубликованном 18 января заявлении МИД Белоруссии.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

Представители официального Минска призвали «прекратить нападения на территорию дружественных ОАЭ и Саудовской Аравии» и призвали к решению «всех противоречий в регионе исключительно мирным путем».

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