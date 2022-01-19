Антананариву, , 03:22 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате ливней в столице Мадагаскара Антананариву и в близлежащих районах, сообщает пресс-служба управления по делам чрезвычайных ситуаций страны.

Флаг Мадагаскара Commons.wikimedia.org

Сообщается, что сильные ливни обрушились на Мадагаскар 17 января и продолжились до утра 18 января. Властям пришлось эвакуировать около 500 человек из опасных районов, от ливней пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Также погибли десять человек, еще двое получили различные травмы.

Власти Мадагаскара приняли ряд мер для предотвращения наводнений. Также в стране объявили об опасности затопления равнины Антананариву из-за разлива рек.