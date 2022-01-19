Абу-Даби, 19 января, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Наличие сертификата о бустерной прививке вакциной от коронавирусной инфекции станет обязательным условием для въезда в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) город Абу-Даби, 18 января сообщило издание Arab News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Такое требование вводится с целью борьбы с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Оно не распространяется на лиц, которые полностью привились от COVID-19 меньше, чем полгода назад. В случаях, при которых путешественники ревакцинировались более, чем через шесть месяцев после получения второго компонента, они обязаны сделать новый бустерный укол.

Кроме того, после прибытия в Абу-Даби от туристов будут требовать справку о тесте отрицательным результатом на COVID-19. Тестирование должно быть пройдено не позднее двух недель до въезда в ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Филиппин объявили, что с 16 февраля в страну смогут въезжать иностранные граждане, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.