Североморск, Мурманская область, 19 января, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Корабли Северного флота (СФ) ВМФ России ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» во взаимодействии с судами обеспечения провели плановые манёвры в Баренцевом море. Об этом 18 января сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Крейсер «Маршал Устинов»

Боевые корабли и суда СФ, в числе которых находился средний танкер «Вязьма», отработали мероприятия по формированию в море отряда кораблей и судов.

пресс-служба СФ «В течение суток они выполнили ряд совместных манёвров в составе походного ордера с акцентом на отработку задач навигационной безопасности. Также были проведены учения по связи, условной передаче жидких грузов. Экипажи боевых кораблей отработали задачи по обеспечению охраны и обороны отряда».

Отмечается, что после завершения манёвров, которые проходят «в соответствии с планом боевой подготовки сил флота», корабли и суда возвратятся в пункты своего постоянного базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением погодных условий в Мурманской области изменены плановые мероприятия боевой подготовки Северного флота.

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