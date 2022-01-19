Красногорск, 19 января, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января 2022 года, с торгов планируется реализовать пакет акций АО «Красногорскэнергосбыт», находящийся в собственности городского округа Красногорск Московской области. Пакет из 48,1973% доли в уставном капитале АО реализуют с начальной ценой всего 1 тыс. рублей при шаге повышения — 50 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

Скрин со страницы аукциона

Аукцион был организован на основании плана приватизации муниципального имущества, утвержденного советом депутатов еще в сентябре 2019 года, а также постановления главы округа от 19 ноября 2020 года.

Пакет включает в себя 11 403 акции. Предприятие, чьи акции выставлены на продажу, занимается торговлей электроэнергией и её распределением. Уточняется, что в АО работают почти 60 человек, но недвижимости и земельных участков в собственности оно не имеет. Юрлицо зарегистрировано в ЕГРЮЛ в июне 1999 года, но в марте 2021 года в отношении него введен первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение.

Напомним, в 2022 году в рамках программы приватизации государственных активов планируется с торгов продать пакеты акций разных компаний: от государственных типографий до птицефабрик, племенных заводов. Например, в Орловской области региональные власти планируют продать крупный пакет акций одного из ведущих застройщиков.