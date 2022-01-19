Тбилиси, 19 января, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло одного миллиона человек и продолжает расти, сообщает 18 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние 24 часа в стране был выявлен 7 521 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших в Грузии достигло 1 006 864 человек. Из них 934 667 человек выздоровело и 14 512 умерло.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 26 февраля 2020 года у грузинского гражданина, вернувшегося из Ирана.