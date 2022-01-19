Хабаровск, , 03:08 — REGNUM В 2021 году в бюджет Хабаровска поступило больше средств, чем планировалось — 18 млрд 455 млн рублей, или 101% от плана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В общей массе налоговых доходов — 8,2 млрд рублей, неналоговых — 1,8 млрд, безвозмездных поступлений — почти 8,4 млрд рублей. К уровню 2020 года налоговые доходы увеличились на 810 млн рублей, неналоговые доходы — на 548 млн, безвозмездные поступления — на 361 млн рублей.

Расходы произведены в сумме 17 млрд 932 млн рублей, что составляет 97,5% от годовых назначений.

Муниципальный долг Хабаровска на 1 января составил 300 млн рублей и состоит из обязательств по кредиту со сроком погашения до 27 мая 2022 года.

«По итогам 2021 года бюджетная обеспеченность на одного жителя города в сравнении с 2020 годом выросла по доходам на 3 тыс. рублей и составляет 30,2 тыс. рублей, по расходам — на 2,1 тыс. рублей и составляет 29,4 тыс. рублей», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Калужской области в 2021 году получены в объеме 83 млрд 232 млн рублей, что превышает поступления 2020 года на 4 млрд 611 млн рублей, или на 6%.