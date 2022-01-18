Минск, 19 января, 2022, 02:59 — ИА Регнум. «Давайте будем думать про наших детей. Мы не вечные, мы уходим: кто-то раньше, кто-то позже… А дети останутся. О них давайте думать. Вот в чем суть самого процесса», — заявил 18 января Александр Лукашенко своим сторонникам на совещании по вопросам изменения конституции, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

В официальном сообщении сказано: «Президент убежден: надо объяснить людям, насколько важно при обсуждении проекта Основного закона сосредоточиться на глобальных вопросах, на принципиальных изменениях, а не размениваться на детализацию тонкостей, в которых должны разбираться только специалисты с юридическим образованием».

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«А если стараемся угодить людям или всех обучить за один или полтора месяца юриспруденции, праву… Слушайте, у нас за пять лет не все студенты обучаемы в этом плане. Даже крупные специалисты этим не могут похвастаться, даже Григорий Алексеевич (Василевич, доктор юридических наук, заслуженный юрист, член Конституционной комиссии. — Прим. президентской пресс-службы), который этим всем занимается, не может похвастаться, что он все знает», — уверен Лукашенко.Ранее на эту тему: Лукашенко: Президентами не становятся, а рождаются

«Думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали (мы же обещали в феврале провести), референдум», — добавил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

При этом Лукашенко в очередной раз пообещал: «Никто не будет давить».

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Напомним, в разных версиях биографий Александра Лукашенко содержатся разные сведения не только о его дате рождения и родителях, но и о семейном статусе и количестве детей. В нынешней официальной биографии руководителя Белоруссии есть сведения о трёх сыновьях и отсутствуют сведения об их матерях.