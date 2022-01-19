Салехард, , 02:57 — REGNUM На Ямале в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют 11 объектов, большинство из которых располагаются в Салехарде и Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Строительство дорог Volgograd.ru

В Салехарде отремонтируют дороги на улицах Геологов, Патрикеева и Чупрова, в Лабытнанги — три участка на подъезде к станции Обская, а также улицу Бованенко.

Кроме того, ремонту подлежат подъезд к селу Аксарка, 12 километров автодороги Сургут — Салехард от границы ЯНАО до Губкинского и два участка на дороге Пурпе-Пуровск.

На данный момент в ЯНАО проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков строительства дорог. Все контракты заключат в первом квартале 2022 года, отмечают в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в 2022 году запланировали отремонтировать свыше 106 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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