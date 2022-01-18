Исламабад, 19 января, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Двое террористов были убиты в ходе боя с пакистанскими силовиками в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, сообщает пресс-служба вооруженных сил Пакистана.

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Сообщается, что силовики проводили контртеррористическую операцию в районе Северный Вазиристан. В ходе операции завязался бой с группой террористов. В результате перестрелки двое боевиков были ликвидированы. У террористов было изъято оружие и боеприпасы. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января полицейский погиб в ходе перестрелки в столице Пакистана Исламабаде. По предварительным данным, сотрудники полиции остановили для проверки подозрительных людей на мотоцикле, однако один из них открыл огонь из стрелкового оружия. Один из силовиков погиб, еще двое получили ранения.