Магадан, , 02:54 — REGNUM Муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго» Хасынского района Магаданской области, которое работает в сфере поставки тепла и горячей воды, получило иск о несостоятельности. Претензии ОГУП «Магаданкоммунэнерго» арбитраж Магаданской области оставил без движения до 28 января 2022 года из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

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Иск к МУП подан в суд ещё в середине декабря 2021 года. Дело судья Минеева оставила без движения, так как был нарушены требования закона о банкротстве.

Сумма претензий ОГУП к МУП не сообщалась, но в начале декабря 2021 года предприятие выиграло финансовый спор, по которому с ответчика было взыскано 174 608 639 рублей 77 копеек долга и расходы по уплате государственной пошлины — 65 230 рублей 53 копейки.

Истец настаивает на введении наблюдения за МУП. В качестве временного управляющего предлагается Василий Кравцив — член союза арбитражных управляющих «Созидание».

В ЕГРЮЛ МУП зарегистрировано в январе 1992 года. Учредитель — комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа. Директор с сентября 2021 года — Александр Храпков.