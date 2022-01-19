Хабаровск, , 03:06 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей с Крещением Господним, отметив, что этот светлый праздник объединяет людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Крещение Господне и Богоявление

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«Богоявление, или Крещение, — один из самых главных православных христианских праздников. Его издавна считали днем духовного перерождения, а освященную воду — символом жизни, очищения души и тела, дарующим мир и покой.

Этот поистине светлый праздник объединяет людей, напоминая о милосердии и вдохновляя на свершение добрых, богоугодных дел.

Пусть сегодня сердца наполнятся любовью и теплотой, пусть забудутся споры и конфликты. Гармонии, согласия и понимания вашим семьям. Веры, надежды и любви!» — пожелал жителям Хабаровского края губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае подготовили к празднованию Крещения Господня 21 купель.