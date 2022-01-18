Петропавловск-Камчатский, 19 января, 2022, 02:45 — ИА Регнум. На Камчатке утром 19 января произошло землетрясение в районе посёлка Усть-Камчатск, жители которого ощутили толчки силой до трёх баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Zeml.info Землетрясение

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Подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в 10:54 по местному времени на глубине 5 км.

Спасатели проводят обследование социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, повреждений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине днём 18 января произошло землетрясение. Толчки ощутили жители Холмского района.