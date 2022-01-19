Тегеран, , 08:50 — REGNUM 18 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 113, причем 18 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Еще 18 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 113 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 3653 новых случая заражения COVID-19, при этом 306 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 068 983 пациента из общего числа 6 227 849 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1295 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 376 526 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 53 258 700 человек на данный момент сделали повторную прививку.