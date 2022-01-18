Хабаровск, 19 января, 2022, 02:47 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжаются работы по созданию анимационного кластера. Соответствующий меморандум в 2021 году подписали губернатор Михаил Дегтярев и директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Речь идет о создании среды для развития анимационного производства, организации профильного образования с разработкой соответствующих программ, проведении тематических культурных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Цитата из м/ф «Волки и овцы: бееезумное превращение». Реж. Максим Волков, Андрей Галат. 2016. Россия Анимация

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Первых учеников приняла детская студия «Веселая карусель». Здесь созданы условия для развития анимационного производства, разрабатываются профильные образовательные программы.⠀

Закуплено оборудование: компьютеры, графические планшеты, фотоаппараты, программное обеспечение — на 745 тыс. рублей.

«Детская студия — первый шаг к открытию в Хабаровском колледже искусств новой специальности «Анимация».⠀

В будущем студенты будут проектировать и создавать анимационные, художественные, документальные, научно-популярные фильмы, реализовывать рекламные и мультимедийные проекты», — сказал Михаил Дегтярев.

Отмечается, что в Хабаровске в 2021 году состоялся II Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов в Хабаровске». Осенью планируют провести очередной.

Как сообщало ИА REGNUM, доход государственной киностудии «Союзмультфильм» от международных продаж должен вырасти в 15 раз за ближайшие пять лет, заявила председатель совета директоров студии Юлиана Слащёва на Гайдаровском форуме.