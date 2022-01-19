Тегеран, , 08:51 — REGNUM Торговые палаты Ирана и Ирака подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместного арбитражного центра. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 января.

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По данным Торговой палаты Ирана (ICC), иранская экономическая делегация во главе с председателем Голамхоссейном Шафеем в сопровождении группы иранских депутатов, а также экономических агентов приняла участие в Совместной торгово-экономической конференции в Багдаде.

На конференции, организованной главой Торговой палаты Ирака Абдулом Раззаком аль-Зухайри, обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания совместного арбитражного центра.

Иракский чиновник заявил, что с учётом культурных, географических и экономических связей между народами Ирана и Ирака развитие экономических связей будет осуществляться на основе взаимных интересов обеих стран.

Он также выразил удовлетворение тем, что обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании для решения многочисленных проблем экономических субъектов обеих стран с помощью совместного арбитражного центра.

Председатель Торговой палаты Ирана, со своей стороны, отметил, что иракский и иранский народы поддерживают глубокие отношения, поэтому у них «достаточно мотивации для расширения связей и решения существующих проблем».

Шафеи выразил благодарность своему иракскому коллеге, а также послу Ирана в Ираке за сотрудничество в проведении конференции с целью укрепления экономических и торговых связей между двумя дружественными странами.