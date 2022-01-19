Тегеран, , 08:55 — REGNUM 19 января президент Ирана Ибрагим Раиси по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина отбудет из Тегерана в Москву. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

Визит Раиси в Москву состоится в соответствии с планом по расширению культурных, политических и экономических связей. В Москве иранский президент встретится со своим российским коллегой, а также некоторыми другими официальными лицами страны.

Кроме того, в планы Раиси входит выступление в Государственной думе, встреча с проживающими в России иранцами, а также официальная конференция с участием российских бизнесменов.

Министры иностранных дел, нефти, финансов и экономики Ирана будут сопровождать президента во время его двухдневной поездки в Москву.

Президент Раиси уже посетил Таджикистан и Туркменистан в соответствии с подходом нового правительства Ирана по максимальному расширению отношений с соседями и странами региона.