Тегеран, 19 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Экспорт Ирана достиг более 35 миллиардов долларов за первые девять месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2021 года по 21 декабря 2021 года), продемонстрировав скачок на четыре миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом до выхода США из ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Новая статистика внешней торговли Ирана показывает, что за девять месяцев текущего иранского года торгово-экономический обмен достиг 122 миллионов тонн на сумму 72,1 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяных товаров составил 92 миллиона тонн ($35,1 млрд), что свидетельствует о восьмипроцентном увеличении в весовом выражении.

Абдолнасер Хеммати, бывший управляющий Центральным банком Ирана, считает, что такой скачок экспорта сырьевых товаров напрямую связан с повышением цен на нефтепродукты, однако наблюдения показывают, что в этом отношении сыграли роль и другие факторы.

Пять групп экспортных товаров, включая металлы, пластмассы, фрукты, медь и химическую продукцию, сыграли значимую роль в расширении экспорта Ирана. Более семи миллиардов долларов были получены Ираном за счет этих товаров.

Таможенное управление Исламской Республики Иран ожидает, что объем экспорта достигнет 47 миллиардов долларов к концу года (20 марта 2022 года).