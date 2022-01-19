Тегеран, 19 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Учитывая тот факт, что Россия и Иран обладают широкими возможностями для расширения двусторонних отношений, предстоящая поездка президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву может открыть новую главу в развитии двустороннего стратегического сотрудничества, считает эксперт по международным делам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 января.

Hossein Razaqnejad Ибрагим Раиси

Мохсен Пакаейн, бывший посол Ирана и аналитик по международным делам, заявил агентству IRNA, что визит в Москву свидетельствует о том, что новая администрация в Тегеране придает большое значение восточной политике и будущим отношениям с Россией.

Бывший заместитель министра иностранных дел далее отметил, что политика «Взгляд на Восток» означает укрепление связей со странами, которые выступают на одном фронте против односторонности. По его мнению, эти государства географически не близки к Ирану, они расположены в разных частях земного шара, от Латинской Америки до Африки и других частей света.

«Иногда некоторые говорят, что такая политика может быть трансформирована в возврат к эпохе холодной войны, но на самом деле эта эпоха подошла к концу. Текущая политика Ирана заключается в том, что Исламская Республика стремится диверсифицировать своих друзей и союзников», — подчеркнул Пакаейн, отметив, что страна готова сотрудничать со всеми, если западные державы откажутся от враждебности по отношению к Ирану.

Иранский эксперт также заявил, что администрация Раиси дистанцировалась от тактического подхода и стремится к созданию стратегического партнерства, когда дело доходит до отношений с восточными государствами.