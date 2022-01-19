Тегеран, , 09:00 — REGNUM 18 января исполнительный директор Организации портов и судоходства Амирабада (Иран) заявил в преддверии визита президента Ибрагима Раиси в Россию, что Исламская Республика осуществляет прямой транзит с Россией через Каспийское море и завершает строительство терминала «Ро Ро» в Амирабаде, что поможет улучшить ситуацию в области сухопутного транзита. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Каспийское море. Снимок из космоса NASA

Мохаммад-Али Асл-Саидипур сделал такое замечание в интервью IRNA, отметив, что деятельность порта Амирабад привела к 20-процентному росту в течение первых шести месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2021 года) в связи с увеличением объема внешней торговли с Россией.

«Порт Амирабад расположен в идеальном стратегическом месте вдоль международного коридора Север-Юг, причем правительство Ирана придает большое значение этому району», — подчеркнул Асл-Саидипур.

Он также упомянул о существовании портов Анзали, Астара и Ношахр вдоль иранского побережья Каспийского моря, заявив, что Амирабад обладает существенным преимуществом, являясь единственным иранским портом, который соединен с Трансиранскими железными дорогами.

Иранский представитель подчеркнул, что Амирабад теперь напрямую связан с портами четырех соседних стран, включая Азербайджанскую Республику, Россию, Казахстан и Туркменистан. Среди них наибольший объем торговли Ирана приходится на Россию и Казахстан.