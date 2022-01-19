Тегеран, 19 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. 18 января глава Организации хаджа и паломничества Ирана заявил, что во время его недавнего визита в Сирию в рамках Совместной ирано-сирийской экономической комиссии стороны подписали двустороннее соглашение об отправке иранских паломников в Дамаск. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Amalia Хадж

Али-Реза Рашидян сделал этот комментарий на заседании совета по планированию и координации Организации хаджа и паломничества, на котором обсуждались планы поездок иранских паломников в Ирак и Сирию. Заседание проходило под председательством представителя Верховного лидера по делам паломничества Абдол-Фаттаха Навваба.

Рашидян отметил, что на данный момент в Дамаск отправлены четыре группы паломников по 25 человек. Он подчеркнул:

«Принимая во внимание тот факт, что регистрация паломников была произведена ранее во всех провинциях, мы обнаружили огромную волю наших сограждан посетить святые места в дружественных государствах».