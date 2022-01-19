Тегеран, 19 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. 18 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим нигерийским коллегой Хассуми Массауду обсудил вопросы, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В ходе переговоров Амирабдоллахиан заявил, что новое правительство Ирана намерено укреплять отношения с африканским континентом, о чем свидетельствует недавний отчет министерства иностранных дел страны.

Далее Амирабдоллахиан сообщил о наличии огромных возможностей для укрепления двусторонних отношений. «Кроме того, предстоящее проведение заседания Совместной комиссии станет эффективной мерой, необходимой для укрепления связей между Ираном и Нигером», — отметил министр иностранных дел.

Со своей стороны, Массауду заявил, что его страна ценит высокий уровень отношений между двумя странами после Исламской революции 1979 года. Он также призвал к углублению сотрудничества с Ираном в различных областях.

В конце он призвал провести заседание совместной экономической комиссии двух стран в Ниамее.