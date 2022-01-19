Тбилиси, 19 января 2022, 03:03 — REGNUM Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Мшвениерадзе потребовал предоставить своему подзащитному статус потерпевшего, сообщает 18 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

«Кто он такой, этот потерпевший?!»
«Кто он такой, этот потерпевший?!»
Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1972. СССР

«Саакашвили — не обычный свидетель, а потерпевший, и предоставление этого статуса имеет для нас принципиальное значение. Очевидно, что предоставление статуса даст нам юридические рычаги воздействия, и, надеюсь, прокуратура не побоится предоставить нам доступ к информации. Предоставление статуса потерпевшего даёт право Михаилу Саакашвили и его адвокатам ознакомиться с материалами уголовного дела», — заявил Мшвениерадзе.

Адвокат отметил, что общественности известно лишь часть фактов «бесчеловечного и унижающего достоинство обращения» с Саакашвили, но у защитников имеется гораздо больше информации и материалов по этой теме.

Адвокаты Саакашвили недавно уже подали соответствующий запрос в прокуратуру