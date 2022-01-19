Тбилиси, 19 января, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Мшвениерадзе потребовал предоставить своему подзащитному статус потерпевшего, сообщает 18 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1972. СССР «Кто он такой, этот потерпевший?!»

«Саакашвили — не обычный свидетель, а потерпевший, и предоставление этого статуса имеет для нас принципиальное значение. Очевидно, что предоставление статуса даст нам юридические рычаги воздействия, и, надеюсь, прокуратура не побоится предоставить нам доступ к информации. Предоставление статуса потерпевшего даёт право Михаилу Саакашвили и его адвокатам ознакомиться с материалами уголовного дела», — заявил Мшвениерадзе.

Адвокат отметил, что общественности известно лишь часть фактов «бесчеловечного и унижающего достоинство обращения» с Саакашвили, но у защитников имеется гораздо больше информации и материалов по этой теме.

Адвокаты Саакашвили недавно уже подали соответствующий запрос в прокуратуру