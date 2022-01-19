Абуджа, , 02:29 — REGNUM Не менее 16 человек погибли в результате нападения боевиков на деревню на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской полиции.

Нигерия

Сообщается, что вооруженные люди напали на деревню Данкаде в штате Кебби на северо-западе страны. В результате нападения погибли 16 человек — один полицейский, двое военнослужащих и 13 мирных жителей. Предполагается, что нападавшие прибыли из соседнего штата Замфара, где также устраивали террор в отношении местных жителей.

На место происшествия направлены нигерийские силовики, которые вступили в бой с боевиками. Отмечается, что в ходе стрельбы погибло некоторое число нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM 10 января военнослужащие Нигерии ликвидировали пятерых вооруженных боевиков в ходе боя в штате Кадуна. Отмечалось, что военные получили разведданные о местонахождении вооруженных преступников и смогли ликвидировать боевиков.

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