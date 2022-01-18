Мадрид, 19 января, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Житель Испании Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, признанный самым старым мужчиной в мире, скончался в возрасте 112 лет. Об этом 18 января сообщила на своем сайте Книга рекордов Гиннесса.

Gadini Свеча

Мужчина не дожил до очередного дня рождения 24 дня. Гарсия был внесен в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года. У него было семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в возрасте 88 лет умер бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Франсиско Хенто.