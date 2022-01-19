Холмск, Сахалинская область, , 02:24 — REGNUM На Сахалине в Корсакове утром 19 января вновь эвакуировали школы из-за поступивших сообщений о минировании зданий. К учреждениям образования на этот раз добавилось здание детского отделения ЦРБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Бомба Rafael Mizrahi

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Анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили в школы №1, 2, 4, 6 Корсакова, а также школы села Раздольное.

Все оперативные службы уже работают на местах. Проводится эвакуации и обследование зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 18 января из-за сообщений о минировании эвакуированы ученики и педагоги из 70 образовательных учреждений.