Прага, 19 января, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Три года тюремного заключения грозят жителю чешского города Влашим за умышленное распространение коронавирусной инфекции, 18 января сообщила газета «Молния» со ссылкой на пресс-секретаря городской полиции Барбору Шнивэйссову.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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43-летнему мужчине уже предъявили соответствующее обвинение. По версии правоохранительных органов, он сдал тест на коронавирус с положительным результатом и должен был уйти на самоизоляцию.

Однако мужчина нарушил предписание о карантине и посещал общественные места без защитной маски. Следствие считает, что действия обвиняемого создали угрозу для здоровья и жизни почти 100 граждан, с которым он контактировал после заражения. При этом число тех, кого мужчина успел заразить, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября «Вести Израиль» распространили информацию о том, что некоторые родители в Израиле намеренно стремятся заразить своих детей коронавирусом, чтобы иммунитет к SARS-CoV-2 выработался у них в раннем возрасте.