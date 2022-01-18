Могадишо, 19 января, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрыва возле кафе в столице Сомали Могадишо выросло до шести человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

(сс) AMISOM Теракт в Сомали

«Мы можем подтвердить, что шесть человек погибли при взрыве, еще десять пострадали», — заявил источник агентства.

Очевидцы произошедшего отмечают, что при взрыве у здания заведения снесло крышу. На место происшествия оперативно прибыли силовики. При этом ни одна из известных террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о четырех погибших в результате взрыва в кафе для военных в Могадишо. Также 18 января в столице Сомали взорвалась машина в районе Дхаркенли. Полиция подозревает, что оба взрыва являются терактами.