Хартум, , 01:58 — REGNUM Коронавирусную инфекцию обнаружили у экс-президента Судана Омара аль-Башира, 18 января сообщило агентство Anadolu.

Омар аль-Башир محسن الفكي

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Бывший глава государства, возраст которого составляет 78 лет, находится в тюрьме «Кобер» в суданской столице Хартум, где отбывает по делу о государственном перевороте 1989 года. Кроме аль-Башира, заражение коронавирусом подтверждено у четверых его соратников, которые также находятся в указанном исправительном учреждении.

Речь идет об бывшем вице-президенте Судана Али Усмане Мухаммаде Таха, помощнике экс-президента страны Нафае Али Нафае, бывшем спикере суданского парламента Аль-Фатехе Эззе Эль-Дине и главе отделения партии «Национальный конгресс» в штате Хартум Мухаммаде Хатеме Сулеймане.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что заболевание COVID-19 выявлено у президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Парагвая заболел COVID-19