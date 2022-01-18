Хартум, 19 января, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Коронавирусную инфекцию обнаружили у экс-президента Судана Омара аль-Башира, 18 января сообщило агентство Anadolu.

محسن الفكي Омар аль-Башир

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Бывший глава государства, возраст которого составляет 78 лет, находится в тюрьме «Кобер» в суданской столице Хартум, где отбывает по делу о государственном перевороте 1989 года. Кроме аль-Башира, заражение коронавирусом подтверждено у четверых его соратников, которые также находятся в указанном исправительном учреждении.

Речь идет об бывшем вице-президенте Судана Али Усмане Мухаммаде Таха, помощнике экс-президента страны Нафае Али Нафае, бывшем спикере суданского парламента Аль-Фатехе Эззе Эль-Дине и главе отделения партии «Национальный конгресс» в штате Хартум Мухаммаде Хатеме Сулеймане.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что заболевание COVID-19 выявлено у президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса.