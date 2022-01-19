Ханты-Мансийск, , 01:47 — REGNUM В Крещение Господне в Югре синоптики обещают умеренно морозную и снежную погоду. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Праздник Крещение Господне в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В ночь на 19 января ожидается — 9… — 14 °C, местами до — 22 °C, днём до — 16 °C.

С ночи 20 января синоптики обещают — 9… — 14 °C, местами до — 22 °C, днём — 5… — 10 °C, местами до — 15 °C. В пятницу 21 января по прогнозам будет аналогичная погода.

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