Подгорица, 19 января, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В Черногории 18 января произошло объединение «Албанского списка», «Албанской коалиции» и Боснийской партии в поддержку коалиции «Черное на белом». Коалиция партий национальных меньшинств поддерживает формирование нового правительства в Черногории без проведения парламентских выборов.

espreso.rs Здравко Кривокапич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в коалиции считают, что «модель правительства меньшинства в текущих политических обстоятельствах может принести Черногории необходимую стабильность и ускорить процесс евроинтеграции».

В коалиции подчеркнули важность следования европейским ценностям, евроатлантическому пути и сохранения межнациональной гармонии. Совместную декларацию представителей трех партий подписали Ник Джелошай из «Албанского списка», Фатмир Джекайт из Албанской коалиции и Эрвин Ибрагимович из Боснийской партии.