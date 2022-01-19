София, , 09:04 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 17 января накануне визита в Скопье заявил, что он ни в коем случае не ставит под сомнение македонскую идентичность и язык.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

Как сообщает албанское новостное агентствo Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что он горд, что его страна первой признала независимость Македонии.

Кирил Петков «Поскольку это независимое государство, то мы никак не ставим под сомнение идентичность, язык Северной Македонии. Это ваше право на идентичность, никто его не оспаривает».

Напомним, 18 января Петков заявил о признании сокращённого названия Северной Македонии.

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