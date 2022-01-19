София, 19 января 2022, 09:04 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 17 января накануне визита в Скопье заявил, что он ни в коем случае не ставит под сомнение македонскую идентичность и язык.
Как сообщает албанское новостное агентствo Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что он горд, что его страна первой признала независимость Македонии.
Напомним, 18 января Петков заявил о признании сокращённого названия Северной Македонии.
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