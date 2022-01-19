Гавана, 19 января 2022, 09:02 — REGNUM Благодаря усилиям кубинского музыканта и композитора Игнасио Эрреры, живущего в Соединенных Штатах, на Кубу 18 января была доставлена партия больничных принадлежностей и музыкальных инструментов на сумму более одного миллиона долларов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Куба на международном российском туристическом форуме «Отдых»
Куба на международном российском туристическом форуме «Отдых»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это пожертвование — результат сотрудничества многих американцев и кубинцев, испытывающих привязанность к острову», — заявил музыкант по прибытии в международный аэропорт Кубы. Поставка была посвящена Международному фестивалю Jazz Plaza 2022, в котором примет участие и Эррера.

Пожертвование адресовано системе здравоохранения острова, Консерватории имени Амадео Рольдана, а также художественным школам страны.

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