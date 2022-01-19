Гавана, , 09:02 — REGNUM Благодаря усилиям кубинского музыканта и композитора Игнасио Эрреры, живущего в Соединенных Штатах, на Кубу 18 января была доставлена партия больничных принадлежностей и музыкальных инструментов на сумму более одного миллиона долларов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Куба на международном российском туристическом форуме «Отдых» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это пожертвование — результат сотрудничества многих американцев и кубинцев, испытывающих привязанность к острову», — заявил музыкант по прибытии в международный аэропорт Кубы. Поставка была посвящена Международному фестивалю Jazz Plaza 2022, в котором примет участие и Эррера.

Пожертвование адресовано системе здравоохранения острова, Консерватории имени Амадео Рольдана, а также художественным школам страны.

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