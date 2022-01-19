Прешево, , 08:59 — REGNUM Верховная прокуратура сербского города Ниш предъявила мэру населенного албанцами муниципалитета Прешево Ардите Синани обвинения в получении взятки в размере 360 тысяч динаров в ущерб муниципалитету.

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Как сообщило сербское новостное агентство VranjeNews 18 января, Синани обвиняется в халатном отношении к соблюдению законности своей работы на посту главы муниципального совета. Якобы Синани ввела двух бизнесменов в конкурс на получение субвенций в обход законных институтов. Предполагаемое преступление было совершено в 2017 году.

Обвинения также были выдвинуты в отношении главы комиссии по выдаче субвенций и одному из членов этой комиссии. Уголовное дело в отношении Синани было возбуждено 27 декабря 2021 года.

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