Рига, , 01:33 — REGNUM Укрепление оборонного партнерства в рамках Объединенных экспедиционных сил обсуждалось в ходе встречи министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и его латвийского коллеги Артиса Пабрикса. Об этом 18 января глава британского военного ведомства написал на своей странице в Twitter.

Бен Уоллес Richard Townshend

Мероприятие прошло в столице Латвии Риге, куда Уоллес прибыл с официальным визитом. Стороны также затронули вопросы развития НАТО и ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Бен Уоллес заявил, что пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу на переговоры в Лондон.

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