Тбилиси, 19 января, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Высокопоставленные фунционеры правящей партии «Грузинская мечта» ответили на обвинения своих политических оппонентов из «Единого национального движения» в «прорусской политике», обвинив, в свою очередь, ЕНД в защите «русских интересов» в Грузии, сообщает 18 января грузинский телеканал «Рустави 2».

Цитата из м/ф «Брэк». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

«Если кто-то и играет сегодня в русскую игру в грузинской политике, так это «Единое национальное движение» и та их деструктивная деятельность, которой много в последнее время. Я думаю, что заявления, сделанные ЕНД или его отдельными членами, являются драматической ошибкой — они претендуют на исключительное прозападное представительство, а на самом деле они полностью противоположны», — заявил Михаил Сарджвеладзе, председатель комитета парламента по правам человека и гражданской интеграции.

Ещё более резко высказался заместитель председателя парламентской фракции «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили: «ЕНД — это партия, которая всегда пытается защитить русские интересы в Грузии, но у неё это не получается. Михаил Саакашвили, приехавший в Грузию, с одной стороны, сам был поездом русских интересов (так в оригинале — ИА REGNUM), сценарий которых не сработал, потому что его не допустило наше государство, защитив стабильность в стране. С другой стороны, приезд Саакашвили снова выявил сильнейший кризис, существующий у оппозиции».

Напомним, что 18 января «Единое национальное движение» обвинило проправительственную партию, а также другие оппозиционные силы, в проведении «русской игры».