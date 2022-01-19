Сан-Хосе, , 08:56 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Коста-Рики на 18 января, за вторую неделю нового года в стране было зарегистрировано в два раза больше госпитализаций на фоне коронавируса, чем в первую. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Всего в период с 10 по 16 января известно о 283 случаях госпитализации, в то время как с 3 по 9 января зафиксировали 139 случаев. Параллельно с этим значительно возросло количество новых случаев инфицирования: если в первую неделю их было 14 628, то в последующую уже 26 672. Таким образом, среднесуточное число подтвержденных случаев в стране с населением человек чуть более пяти миллионов человек составило 3810.

Смертность выросла не так значительно: с 21 случая в первую неделю до 34 — во вторую. Более 67% погибших были старше 65 лет, на долю несовершеннолетних приходится лишь 3%. Всего за время пандемии в стране было зарегистрировано 625 952 случая инфицирования, 7 425 из которых закончились летальным исходом.

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