Женева, Швейцария, 19 января, 2022, 01:19 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 18 млн человек, что превышает показатель предыдущей недели более чем на 23% и является новым максимумом с начала пандемии. Об этом вечером 18 января сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Флаг ВОЗ

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По данным организации, в мире с 10 по 16 января зафиксировали 18 739 636 случаев заражения коронавирусом, что превышает показатель предшествующей недели примерно на 23,6%.

За семь дней умерли 45 543 пациента с COVID-19, что на 4% превышает уровень смертности предшествующей недели.

Снижение на 27% недельного показателя заражений отмечается только в Африке. Шесть остальных регионов ВОЗ заявили о росте заболеваемости, при этом наибольший прирост выявили в Юго-Восточной Азии (на 145%), в Восточном Средиземноморье (на 68%) и в Западно-Тихоокеанском регионе (на 38%). Рост заболеваемости в Америке и Европе скромнее — на 17% и 10% соответственно.

Смертность в пяти регионах ВОЗ возросла в диапазоне от 1% до 12%. Её снижение за неделю на 4% зафиксировано только в Африке.

На первом месте по числу заражений коронавирусом за неделю по-прежнему находятся США (4 688 466 случаев). На втором месте Франция (2 012 943), далее Индия (1 594 160), Италия (1 268 153) и Великобритания (813 326).

По данным ВОЗ на 18 января, в мире коронавирусом с начала пандемии заразились 328 532 929 человек, 5 542 359 больных с COVID-19 умерли. Печальный рейтинг возглавляют США (64 720 612 заражений, 843 718 смертей), на втором месте Индия (37 618 271, 486 761), третьем — Бразилия (23 000 657, 621 045).

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 2 669 054 случая заражения коронавирусом было выявлено в мире за последние сутки, а с начала пандемии число подобных фактов достигло 326 279 424.