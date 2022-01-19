Лима, 19 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Площадь нефтяного пятна, вызванного аварией при разгрузке танкера на нефтеперерабатывающем заводе La Pampilla в перуанском городе Вентанилья 16 января, продолжает расти. Об этом 18 января сообщило новостное агентство La Republica.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив нефти и его ликвидатор

Хотя ранее компания объявила о взятии ситуации под контроль, власти муниципалитетов Анкона и Санта-Роза были вынуждены 18 января закрыть пляжи после появления на них масляных волн.

Прокуратура инициировала расследование в отношении представителей предприятия. Их обвиняют в преступлениях, связанных с загрязнением окружающей среды.

Напомним, что разлив сырой нефти произошел во время выгрузки с танкера из-за сильного морского волнения, вызванного недавним извержением в Тонга.