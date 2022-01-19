Сургут, Югра, , 01:12 — REGNUM В Югре за угрозу следователю убийством перед судом предстанет житель Сургутского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Угроза Pxhere.com

Следствием установлено, что 17 декабря 2020 года ранее неоднократно судимый 32-летний обвиняемый, находясь в изоляторе временного содержания города Сургута, в ходе следственных действий высказал в адрес следователя оскорбления и угрозу убийством. То же самое повторилось и 21 декабря 2020 года. Обвиняемый продолжал оскорблять следователя и угрожать ему убийством, бросив при этом в правоохранителя подручный предмет и разорвав на несколько частей оригинал документа из уголовного дела. В июле 2021 года обвиняемому удалось скрыться от следствия, его в декабре нашли в Подмосковье. После этого он был заключён под стражу.

Мужчина обвиняется по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»), статье 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»), а также статье 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).

Отмечается, что он признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.