Приштина, , 08:46 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 18 января провела встречу с поверенным в делах при посольстве Японии в Косово Кейсуке Яманакой.

Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Османи потребовала, чтобы Япония выделила новые стипендии для косовских студентов и продолжила поддерживать вступление Косово в различные международные организации. Также Османи рассказала о возможностях для инвестиции японских средств в косовскую экономику, упомянув молодое население и квалифицированный персонал при низкой заработной плате.

Стороны обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в сфере внешней политики, борьбы с пандемией.

Яманака в ответ напомнил о том, что японская организация JICA продолжает реализацию проектов в Косово, и заверил Османи в готовности своей страны продолжать Косово.

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