Нью-Йорк, США, , 01:04 — REGNUM По меньшей мере один человек стал жертвой взрыва в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс, 18 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарное управление Нью-Йорка.

Взрыв Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР

Погибшей является 82-летняя женщина. После взрыва начался пожар и часть здания обрушилась. В результате инцидента также пострадали девять человек. Один из них находится в критическом состоянии. По информации телеканала CBS, происшествие могло произойти из-за утечки газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в американском округе Де-Калб (штат Джорджия) произошел взрыв в жилом комплексе, который привел к частичному обрушению здания.

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