Многонациональное Государство Боливия, , 01:02 — REGNUM Разрешение на продажу в стране препарата молнупиравир, предназначенного для лечения COVID-19, выдали власти Боливии. Об этом 18 января сообщает минздрав страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Национальное правительство через министерство здравоохранения и спорта разрешило продажу молнупиравира, который используется для лечения при симптомах COVID-19 лёгкой и средней тяжести. Это экспериментальный препарат, разработанный для лечения гриппа американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Лекарство обладает противовирусным действием и показало свою эффективность против таких вирусов, как SARS, MERS и SARS-CoV-2.

Ряд экспертов выразили сомнения в эффективности и безопасности молнупиравира, тем не менее этот препарат уже одобрен в ряде стран мира. В Боливии цена на молнупиравир в аптеках может составлять не более 61,25 [$9] за единицу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разрешение на применение молнупиравира для лечения COVID-19 выдало агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии.

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