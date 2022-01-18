Асунсьон, 19 января, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено у президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса, 18 января сообщило на своем сайте парагвайское министерство здравоохранения.

(сс) U.S. Department of State Марио Абдо Бенитес

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Отмечается, что коронавирусная инфекция протекает у главы государства в легкой форме. До выздоровления Бенитес будет находиться на изоляции, куда он ушел после обнаружения COVID-19 у его супруги Сильваны Лопес Морейра де Абдо. По информации издания ABC Color, президент и первая леди страны имеют прививки от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января за сутки в Парагвае зарегистрировали 3191 нового носителя коронавируса, а также подтвердили 23 летальных исхода от осложнений при COVID-19.