Тюмень, 19 января, 2022, 00:41 — ИА Регнум. В Крещение Господне в Тюменской области будет умеренно морозно, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господня

В ночь на 19 января — 10… — 15 °C, днём — 5… — 10 °C, ветер юго-западный с порывами 5−10 м/с.

С ночи 20 января ожидается метель до 12 м/с. Ночью — 8… — 13, местами до — 18 °C, днём — 5… — 10 °C, небольшой снег.

В пятницу 21 января ночью похолодает до — 22 °C, днём — 9… — 14 °C. Ветер юго-западный 6−11 м/с.