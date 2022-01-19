Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен принял 18 декабря в Вашингтоне министра иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеру. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Политики проанализировали ключевые аспекты переговоров Аргентины с Международным валютным фондом о долге в размере 44 миллиарда долларов. Блинкен подтвердил, что США «решительно поддерживают динамичную аргентинскую экономику», а также призвал к укреплению двусторонних отношений с Аргентиной.

«Мы с нетерпением ждем, когда Аргентина возглавит Совет по правам человека ООН, что необходимо для совместной работы», — добавил госсекретарь.

В свою очередь, Кафьеро поблагодарил Соединенные Штаты за прием и отметил, насколько важна для Аргентины текущая встреча: «Укрепление отношений с США для нас очень важно. Мы с нетерпением ждем возможности конструктивной работы над повесткой дня, включающей в себя проблемы прав человека, изменения климата, разоружения и устойчивого экономического развития».

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