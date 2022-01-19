Тирана, 19 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 8746 человек выявили 2832 новых случая заражения коронавирусом. Скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 1732. Об этом сообщило вечером 18 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Diego Delso Крепость Петрела, Тирана

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 236 486 случаев заражения коронавирусом, 211 187 человек излечились, скончались 3277 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 134 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 22 022, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений приходятся на Тирану.